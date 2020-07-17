Число подтвержденных случаев COVID-19 в Индии перевалило за миллион

Коронавирус стремительно распространяется среди населения Индии. В стране выявили уже более миллиона заболевших. За сутки COVID-19 подтвердили у 34 956 человек.

Общее число коронавирусных больных в Индии достигло 1 003 832, сообщил телеканал NDTV. Суточный прирост на 17 июля оказался самым большим с начала эпидемии.

Источник фото: сайт NDTV

Индийские медики потеряли за последние 24 часа 687 пациентов с коронавирусом. Всего из-за COVID-19 в стране умерли 25 602 человека. Вылечились, по данным Минздрава Индии, 635 757 заболевших.

Государство, как сказано на сайте Университета Хопкинса, находится на третьем месте в мире по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. На первом остаются Соединенные Штаты, где зафиксировали свыше 3,5 миллиона заражений. На втором — Бразилия с двумя миллионами случаев.

Россия занимает четвертую строку с 752 797 заболевшими. Из них выздоровели 531 692 человека, скончались — 11 937.

Ранее в российском Центре экономических исследований заявили, что пик эпидемии во всех регионах РФ уже пройден.