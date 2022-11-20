Мир 20 ноября 2022, 08:13 Число подписчиков Трампа в Twitter начало скакать после разблокировки его аккаунта Readovka: число подписчиков экс-лидера США Трампа в Twitter стало скакать туда-сюда flickr

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С количеством подписчиков бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после разблокировки аккаунта «происходит что-то странное», заметил Telegram-канал Readovka. Число то и дело резко меняется в обе стороны.

До разблокировки подписчиков у аккаунта было около 320 тысяч, после это число закономерно выросло — до двух миллионов. Но затем вновь уменьшилось примерно до 900 тысяч. А до блокировки на Трампа были подписаны более 60 миллионов пользователей Twitter.

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Новый владелец компании, миллиардер Илон Маск, запустил голосование о разморозке аккаунта бывшего американского лидера. За нее высказались 51,8%. После этого страницу действительно разблокировали. В комментариях к последним твитам Трампа пользователи поздравили его с возвращением.

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Аккаунт заблокировали в 2021 году, после того, как на президентских выборах победил оппонент Дональда Трампа Джо Байден. Руководство компании решило, что твиты Трампа могут спровоцировать беспорядки в народе. В начале 2022 года команда Дональда Трампа запустила свою соцсеть — Truth Social.