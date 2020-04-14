    14 апреля 2020, 11:35

    Число пациентов с коронавирусом на Украине достигло 3372

    Ольга Ситникова

    За прошедшие сутки Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало 270 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru».

    В настоящее время количество граждан с коронавирусом в стране составляет 3372. Из-за инфекции скончались 98 человек, 119 украинцам удалось справиться с заболеванием.

    Пациенты с коронавирусом есть в 20 регионах Незалежной. Больше всего инфицированных обнаружили Черновицкой области (546). На втором месте по числу заболеваний оказалась Ивано-Франковская область (332), на третьем — Тернопольская область (280).