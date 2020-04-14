Число пациентов с коронавирусом на Украине достигло 3372
За прошедшие сутки Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало 270 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru».
В настоящее время количество граждан с коронавирусом в стране составляет 3372. Из-за инфекции скончались 98 человек, 119 украинцам удалось справиться с заболеванием.
Пациенты с коронавирусом есть в 20 регионах Незалежной. Больше всего инфицированных обнаружили Черновицкой области (546). На втором месте по числу заболеваний оказалась Ивано-Франковская область (332), на третьем — Тернопольская область (280).