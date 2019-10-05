  • Число отравившихся на украинской свадьбе возросло до 72

    05 октября 2019, 12:07

    Алена Макаренко

    После празднования украинской свадьбы в поселке городского типа Путила Черновицкой области в больницы с отравлением попали 72 человека. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

    В медучреждения с признаками пищевого отравления попали 72 человека, из них 18 детей. Это данные на 5 октября, 07:00. Для всех пациентов врачи проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

    Свадьбу праздновали в ресторане «Оскар» 29 и 30 сентября. Едой именно из этого заведения общественного питания отравились гости. Сначала в больницы попали 19 человек, а потом число отравившихся возросло до 62 человек, писал сайт RT.

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    Это не первое массовое отравление на Украине за последнее время. В августе на свадьбе в Закарпатской области из-за употребления некачественных продуктов пострадали более 30 человек. А в Ровенской области 12 человек попали в больницу после отравления кондитерскими изделиями из магазина «Калач».