Число отравившихся на украинской свадьбе возросло до 72

В медучреждения с признаками пищевого отравления попали 72 человека, из них 18 детей. Это данные на 5 октября, 07:00. Для всех пациентов врачи проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Свадьбу праздновали в ресторане «Оскар» 29 и 30 сентября. Едой именно из этого заведения общественного питания отравились гости. Сначала в больницы попали 19 человек, а потом число отравившихся возросло до 62 человек, писал сайт RT.

Повара и официанты составили топ блюд, которыми вы можете отравиться Подробнее

Это не первое массовое отравление на Украине за последнее время. В августе на свадьбе в Закарпатской области из-за употребления некачественных продуктов пострадали более 30 человек. А в Ровенской области 12 человек попали в больницу после отравления кондитерскими изделиями из магазина «Калач».