Число нападений на сербов в Косове возросло

Число нападений на сербов и сербские церковные объекты в Косове выросло. Такой информацией поделился директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на днях осквернили православное кладбище, которое располагается рядом с сербским монастырем и анклавом Грачаница под Приштиной. По словам Петковича, такой поступок является безумным и приносит совершившему его лишь позор, передал RT.

«Поразительна и статистика, по которой на территории Косова и Метохии в этом году отмечено на 50% больше инцидентов на национальной почве, чем годом ранее, из которых 20 нападений — на объекты Сербской православной церкви», — заявил он.