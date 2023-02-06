Мир 06 февраля 2023, 11:05 Число мигрантов из России в США через Мексику удвоилось за год WSJ: число мигрантов из России в США через Мексику выросло в 2,5 раза за год Unsplash

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Количество российских мигрантов, въезжающих в Соединенные Штаты через Мексику, резко выросло в последние месяцы 2022 года, сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, с октября по декабрь в страну таким образом въехали 12,5 тысячи россиян, а в тот же период годом раньше — пять тысяч.

Журналисты предположили, что большинство мигрантов попросят об убежище.

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Правительство США позволило желающим въехать на их территорию заранее записываться на прибытие к границе. Это позволило мигрантам обойти запреты, связанные с ковидными ограничениями. По мнению юристов, с которыми побеседовала WSJ, россияне «подкованы в нахождении путей справиться с системой» и взяли новую возможность на вооружение.

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Кстати, раньше пересечение границ США для уязвимой группы мигрантов, которые намерены просить об убежище, организовывали специальные волонтеры. С января 2023 года напрямую связаться с погранслужбой можно через мобильное приложение.