    13 апреля 2020, 11:42

    Число летальных исходов от коронавируса в Молдавии достигло 33

    Ольга Ситникова

    В Министерстве здравоохранения Молдавии зарегистрировали 33 смерти от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт RT.

    Представители ведомства поделились информацией на официальной странице в Facebook.

    «Министерство здравоохранения сообщает о регистрации нового случая смерти из-за COVID-19. Речь идёт о мужчине в возрасте 70 лет из района Глодяны», — уточнили в публикации.

    Известно, что 33-м погибшим с коронавирусной инфекцией стал мужчина.