Число летальных исходов от коронавируса в Молдавии достигло 33
В Министерстве здравоохранения Молдавии зарегистрировали 33 смерти от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт RT.
Представители ведомства поделились информацией на официальной странице в Facebook.
«Министерство здравоохранения сообщает о регистрации нового случая смерти из-за COVID-19. Речь идёт о мужчине в возрасте 70 лет из района Глодяны», — уточнили в публикации.
Известно, что 33-м погибшим с коронавирусной инфекцией стал мужчина.