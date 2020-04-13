Число летальных исходов от коронавируса в Молдавии достигло 33

Представители ведомства поделились информацией на официальной странице в Facebook.

«Министерство здравоохранения сообщает о регистрации нового случая смерти из-за COVID-19. Речь идёт о мужчине в возрасте 70 лет из района Глодяны», — уточнили в публикации.

Известно, что 33-м погибшим с коронавирусной инфекцией стал мужчина.