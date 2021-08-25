Число курящих молодых британцев за пандемию увеличилось на 25%

Новое исследование, финансируемое благотворительной организацией Cancer Research, показало, что количество курящих молодых британцев выросло на четверть во время первой волны коронавируса. В то же время, сотни тысяч курильщиков смогли отказаться от табака.

Как сообщил канал SkyNews, число курильщик в возрасте 18-34 лет выросло на 25% или на 652 тысячи человек. Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Шеффилда заявили, что число людей во всех возрастных группах, успешно бросивших курить во время изоляции, увеличилось на 99% по сравнению с периодом до пандемии.

«Активность отказа от курения также увеличилась: больше молодых курильщиков делали попытки бросить курить во время изоляции, и больше курильщиков успешно бросили курить», — сообщили исследователи.

Употребление алкоголя с высоким риском среди населения всех социально-демографических групп в этот период выросла на 40%. Больше всего среди женщин (55%) и людей из менее благополучных социальных слоев (64%). Количество попыток сокращения употребления алкоголя увеличилось только среди более обеспеченных социальных слоев.

По данным Cancer Research, курение является самой распространенной предотвратимой причиной рака. Оно вызывает как минимум 15 различных типов заболевания. Благотворительная организация также сообщила, что употребление даже небольшого количества алкоголя увеличивает риск семи различных типов рака.

Дебора Арнотт, исполнительный директор благотворительной организации Action on Smoking and Health (ASH), сказала, что необходимы быстрые действия, чтобы обратить вспять «тревожную тенденцию» роста числа молодых курильщиков.

«Растущее число молодых взрослых курильщиков — это бомба замедленного действия, поскольку курение — это зависимость, которая ставит людей на путь преждевременной смерти и инвалидности», — отметила эксперт.

По ее мнению, правительство Великобритании должно хорошо профинансировать новый план по борьбе с курением табака. Он призван подготовить страну к полному запрету на курение, запланированному к введению в 2030 году.

Международная группа исследователей сообщила, ковид опаснее всего для пациентов с заболеваниями легких и гипертонией. В группу риска входят также люди старше 65 лет и курильщики.