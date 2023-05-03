Мир 03 мая 2023, 17:36 Число голодающих в мире увеличилось на 22% и превысило 250 миллионов человек FAO: число испытывающих острую нехватку продовольствия в мире превысило 250 миллионов Unsplash

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В 2022 году число испытывающих острую нехватку продовольствия людей в мире превысило 250 миллионов человек, за год эта цифра увеличилась на 22,7%. Отчет на своем сайте опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).

«В значительной степени этот рост отражает увеличение численности населения, однако степень острого отсутствия продовольственной безопасности увеличилась с 21,3 до 22,7% в период с 2021 по 2022 год и остается неприемлемо высокой», — сказано в отчете.

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По данным организации, дефицит продовольствия ощущается в Афганистане, Буркина-Фасо, Гаити, Нигерии, Южном Судане и Йемене. Наиболее остро проблема затронула Сомали, там голодают 57% населения. В качестве основной причины продовольственных кризисов в FAO назвали различные конфликты.

В отчете отмечено негативное влияние украинского кризиса на глобальную продовольственную безопасность, поскольку Россия и Украина вносят значительный вклад в мировое производство своими сельскохозяйственными ресурсами и основными продовольственными товарами.

Делегаты министерств обороны Турции, Украины и России встретятся в Стамбуле 5 мая, чтобы обсудить продление зерновой сделки. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в том, что соглашение продлят, так как требования России не выполнены. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын также допустил прекращение поставок по зерновому коридору.