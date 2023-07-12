Мир 12 июля 2023, 18:53 Число голодающих в мире увеличилось на 122 млн человек Доклад ООН: количество голодающих в мире увеличилось на 122 млн человек с 2019 года Jcomp / Freepik

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Количество голодающих жителей Земли выросло на 122 миллиона с 2019 года. Об этом сообщили авторы доклада «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире», подготовленного пятью специализированными учреждениями ООН, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.

В документе указали, что в 2022 году с голодом столкнулись от 691 до 783 миллионов человек. Среднее значение составило 735 миллионов.

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«Это на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19», — отметили авторы доклада.

Спецучреждения ООН объяснили рост числа голодающих пандемией коронавируса, повторяющимися погодными потрясениями и конфликтами, в том числе украинским. Если тенденция сохранится, покончить с голодом к 2030 году не удастся, обратили внимание составители документа.

В прошлом году прогресс в борьбе с нехваткой еды наблюдался в Азии и Латинской Америке. Масштабы голода продолжали расти в Западной Азии, Карибском бассейне и во всех субрегионах Африки.

Африка осталась самым пострадавшим от недостатка продовольствия регионом в 2022 году. На континенте голодает каждый пятый, что выше среднемирового значения более чем в два раза, указали авторы доклада ООН.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решат проблему бедности и голода. Глава государства также отметил, что развивающиеся страны не должны страдать от проблем, вызванных конфликтом на Украине.