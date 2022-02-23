Главы ЛНР и ДНР сообщили, что в случае ухудшения обстановки число эвакуируемых из Донбасса увеличится до 500 тысяч. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, его процитировал ТАСС.

«Главы республик написали на мое имя в оперативный штаб письмо, что если оперативная обстановка ухудшится, то количество эвакуированных людей будет полмиллиона. Поэтому мы сейчас работаем со всей страной», — сказал Чуприян.

По его словам, более 70 регионов РФ заявили о готовности принять людей из Донецкой и Луганской народных республик, которые выезжают из региона из-за обострения ситуации. Механизм размещения и оказания помощи уже налажен, все эти вопросы отработаны.

С начала эвакуации в Россию из ЛНР и ДНР прибыли более 96 тысяч человек. По словам врио министра, для них сейчас действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.

Ситуация на востоке Украины обострилась в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим 18 февраля началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Донбасса в Россию.