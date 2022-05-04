Число детей в Японии сократилось до небывалого уровня

Количество детей в Японии опустилось до отметки, которую не фиксировали с 1950 года — времени, когда начали вести подобную статистику. По данным на 1 апреля в стране насчитывалось 14,65 миллиона девочек в возрасте до 14 лет и на 250 тысяч меньше мальчиков того же возраста.

Такая информация содержится в докладе министерства по административным делам и коммуникациям. Его распространили в среду, 4 мая, — он приурочен к отмечаемому 5 мая Дню детей, передает ТАСС.

Сейчас дети до 14 лет составляют 11,7% от общего числа населения Японии. Страна занимает самое низкое место среди 35 государств, в которых проживают более 40 миллионов человек. Цифра детского населения снижается с 1982 года. В последние пару лет из-за пандемии рождаемость снизилась еще сильнее.

Общее число населения Японии с октября 2020 по октябрь 2021 года сократилось на 644 тысячи человек и составило 125,5 миллиона. При этом число пожилых японцев старше 65 лет за год выросло почти на 190 тысяч и составило 36,3 миллиона — около 29% от общей численности населения страны.