Число депутатов могут сократить в Киргизии

Парламент Киргизии принял законопроект, по которому сократится число депутатов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, за законопроект отдали голос 107 из 109 парламентариев на заседании. По новому закону количество депутатов сократится до 90.

Ранее Министерство финансов РФ разработало законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса». В случае принятия, он позволит продавать выморочное, конфискованное и обращенное в собственность государства жилье.