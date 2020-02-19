Число дел после массовой резни в Казахстане приблизилось к 90

Беспорядки на юге Казахстана добавили хлопот правоохранителям республики. Им предстоит расследовать около 90 дел. Сотни человек уже допросили.

Замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заметил, что «уголовных дел очень много». Его слова привело РИА «Новости».

«На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия», — уточнил Кожаев.

По его словам, число уголовных производств растет — выясняются новые обстоятельства. Сейчас по разным эпизодам уже возбудили порядка 90 дел.

Массовые беспорядки в Жамбылской области республики произошли в ночь на 8 февраля. В МВД заявили, что их спровоцировал дорожный конфликт. Провокаторы хотели перевести его в межнациональную плоскость.

Жертвами беспорядков стали 10 человек, полиция задержала почти 50 их участников. Они повредили 25 частных жилых домов, более четырех десятков автомобилей, 31 коммерческий объект. Начавшийся на бытовой почте конфликт перерос в массовую резню. Сейчас ситуация стабилизировалась. Правоохранители работают вместе с местными исполнительными органами. Нуждающимся оказывают помощь.