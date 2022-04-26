Число беженцев, которые покинули Донбасс и Украину, переехав в Россию в силу сложившейся ситуации, приблизилось к почти миллиону. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По последним данным, в Россию прибыли 987 тысяч человек, из них 180 тысяч — дети.

«Среди них 546 тысяч жителей Луганской и Донецкой республик, 272 тысячи граждан России, еще 168 тысяч — граждане других государств», — говорится в сообщении источника.

Беженцев приняли 48 регионов России в почти 500 пунктах временного размещения. В них разместились 32 тысячи человек, остальные отправились к знакомых, родственникам и в частном порядке.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что всем прибывшим оказывают необходимую медицинскую помощь, детей устраивают в школы и детские сады, беженцы получают работу и жилье.