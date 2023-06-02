Мир 02 июня 2023, 17:44 Число бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось за полгода — СМИ LGC: количество бездомных украинских беженцев в Британии выросло вдвое с ноября 2022 года РИА «Новости»

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Количество бездомных украинских беженцев в Британии за полгода выросло в два раза. Если на конец ноября 2022 года без крова оставались 3010 семей, то сейчас их уже 5995. Об этом сообщил журнал Local Government Chronicle ( LGC ), сославшись на данные департамента повышения уровня жизни, жилищного строительства и общин.

Журналисты уточнили, что 3,8 тысячи бездомных беженцев — участники программы «Дома для Украины». Также стало известно, что число бездомных украинских семей с детьми в Британии за шесть месяцев увеличилось на 94%, а бездетных пар — вдвое.

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Программа «Дома для Украины» стартовала в Британии в марте 2022 года. Жителям и волонтерам предложили временно приютить украинских беженцев на бесплатной основе, за это полагались компенсации. По данным СМИ, выплаты часто задерживались. Кроме того, украинцы далеко не всегда ладили со своими «благодетелями». Журналисты долго муссировали историю о том, как украинка меньше чем за две недели увела мужа из семьи, в которой жила. Отношения в новой паре были непростыми, они уже успели расстаться и вновь сойтись.

С начала 2023 года британские власти стали постепенно сворачивать программу.