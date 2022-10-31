Мир 31 октября 2022, 09:52 Число беднейших британцев увеличилось в два раза — опрос Bloomberg: опрос AIT показал, что 40% британцев вместо 20% еле сводят концы с концами piqsels

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Количество британцев, которые тратят почти весь доход на обязательные нужды и не могут откладывать, увеличилось в этом году с 20% до 40%. Это показал опрос компании Asda Income Tracker, результаты которого опубликовало агентство Bloomberg.

Аналитики выяснили, какова доля британских домохозяйств с небольшим или отсутствующим дискреционным доходом, то есть деньгами, которые остаются после оплаты самого необходимого для жизни. Она удвоилась с 20% до 40%.

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Зарплаты британцев сократила двузначная инфляция. Издание привело в качестве примера 35-летнюю женщину, которая ради экономии иногда стала питаться один раз в день. Она не откладывает сбережений, потому что после оплаты счетов почти ничего не остается.

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Многие ее земляки влезли в долги и отказались от предметов и услуг первой необходимости. Например, семь миллионов британских семей пожертвовали отоплением, туалетными принадлежностями и душем.

Группа с отсутствующим дискреционным доходом — самая уязвимая. Специалисты подсчитали, что после оплаты отопления, продуктов, жилья и налогов у них остается около 2,66 фунта стерлингов (190 рублей) в неделю. Этого хватит только на чашку кофе. В прошлом году остаток составлял 55 фунтов стерлингов (почти 3930 рублей).

Самые бедные семьи, которые до этого года тратили всю зарплату на жизненно важные потребности, теперь ушли в минус на 63 фунта стерлингов (4501 рубль). Это самый большой дефицит за последние 15 лет.