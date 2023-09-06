Мир 06 сентября 2023, 20:44 Численность украинской армии выросла более чем в 3 раза с февраля 2022 года Министр обороны Украины Умеров: численность ВСУ выросла в 3 раза с 2022 года Официальный сайт президента Украины

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Численность ВСУ с февраля прошлого года выросла более чем в три раза. Об этом сообщил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Его процитировал ТАСС.

По словам Умерова, численность военнослужащих увеличилась с 261 тысячи человек до более чем 800 тысяч.

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«Более одного миллиона человек сегодня в секторе безопасности и обороны, из них более 800 тысяч — ВСУ», — подчеркнул он.

Новый министр обороны Украины назвал цифровизацию, дальнейший переход на стандарты НАТО, привлечение помощи для обеспечения потребностей армии и наращивание собственного военного производства приоритетными направлениями своей деятельности.

Днем 6 сентября Верховная рада назначила Умерова министром обороны Украины. В новой должности он заявил, что сделает все для возвращения утраченных территорий, которые киевский режим до сих пор считает своими, напомнили«Известия».

До Умерова главой Минобороны страны был Алексей Резников. После его ухода сразу трое его заместителей подали в отставку.