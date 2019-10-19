  • Численность населения Украины сократилось

    19 октября 2019, 03:54

    Анатолий Минкин

    На Украине провели пересчет жителей. За первые восемь месяцев этого года население страны сократилось на 177 тысяч человек. Такие данные привела Государственная служба статистики.
    Численность населения Украины сократилось

    Если в начале этого года численность населения Украины составляла 42,152 миллиона человек, то на 1 сентября это число уменьшилось до 41,153 миллиона человек.

    Население России сократилось — Росстат

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    Проблема заключается в высокой смертности и низкой рождаемости. На 100 умерших пришлось только 52 родившихся.

    При оценке численности населения страны служба статистики не учитывала Крым, Севастополь и отдельные регионы Донбасса.

    В России по итогам восьми месяцев тоже произошло сокращение населения, но не такое серьезное, как на Украине — 52,5 человек. По данным на первое сентября в стране проживает 146,7 миллиона граждан