Численность населения Украины сократилось

Если в начале этого года численность населения Украины составляла 42,152 миллиона человек, то на 1 сентября это число уменьшилось до 41,153 миллиона человек.

Население России сократилось — Росстат Подробнее

Проблема заключается в высокой смертности и низкой рождаемости. На 100 умерших пришлось только 52 родившихся.

При оценке численности населения страны служба статистики не учитывала Крым, Севастополь и отдельные регионы Донбасса.

В России по итогам восьми месяцев тоже произошло сокращение населения, но не такое серьезное, как на Украине — 52,5 человек. По данным на первое сентября в стране проживает 146,7 миллиона граждан