Мир 14 февраля 2023, 11:34 Численность группировки НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза Штаб ОДКБ: НАТО за год увеличил численность своих сил на восточном фланге в 2,5 раза U.S. Department of Defense

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Численность коалиционных сил на Восточном фланге блока НАТО в феврале 2022 года увеличилась в 2,5 раза. Об этом на пресс-конференции заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Он указал, что контингент НАТО в Восточной Европе вырос с 13 до 33 тысяч человек. В их числе около 15 тысяч военных США.

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Начальник штаба обратил внимание, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается напряженной. Запад отвел Украине роль антироссийского плацдарма, эта страна стала «тараном» США против России.

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«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником <…> угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит», — сказал он.

В начале февраля министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг помощь стран ОДКБ в спецоперации на Украине.