14 февраля 2023, 11:34
Численность группировки НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза
Штаб ОДКБ: НАТО за год увеличил численность своих сил на восточном фланге в 2,5 раза
Численность коалиционных сил на Восточном фланге блока НАТО в феврале 2022 года увеличилась в 2,5 раза. Об этом на пресс-конференции заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Он указал, что контингент НАТО в Восточной Европе вырос с 13 до 33 тысяч человек. В их числе около 15 тысяч военных США.
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Начальник штаба обратил внимание, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается напряженной. Запад отвел Украине роль антироссийского плацдарма, эта страна стала «тараном» США против России.
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«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником <…> угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит», — сказал он.
В начале февраля министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг помощь стран ОДКБ в спецоперации на Украине.
США
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