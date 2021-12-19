Чипы с COVID-паспортами начали вживлять жителям Швеции

Микрочипы с COVID-паспортами начали вживлять под кожу жителям Швеции. Импланты уже установили более шести тысяч человек, сообщил Ruptly.

Небольшое устройство разработали специалисты шведской компании Epicenter. По их словам, процедура вживления микрочипа под кожу является полностью безопасной. Импланты в случае необходимости можно извлечь.

«Импланты — это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас „под рукой“. Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен», — пояснил представитель Epicenter Ханнес Сджоблад.

Как уточнили в компании, микрочип может хранить информацию не только о прохождении вакцинации от коронавируса. Имплант может содержать данные документов, проездных билетов или абонементов в спортивный зал.

Устройство состоит из чипа NFC (Near Field Communications), информацию с которого можно прочесть с помощью любого считывающего устройства. Например, можно использовать NFC-совместимый смартфон. Микрочип вживили себе под кожу уже более шести тысяч жителей Швеции.