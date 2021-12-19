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    19 декабря 2021, 02:07

    Чипы с COVID-паспортами начали вживлять жителям Швеции

    Ruptly: жителям Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами

    Дарья Бунякова

    Микрочипы с COVID-паспортами начали вживлять под кожу жителям Швеции. Импланты уже установили более шести тысяч человек, сообщил Ruptly.

    Чипы с COVID-паспортами начали вживлять жителям Швеции

    Небольшое устройство разработали специалисты шведской компании Epicenter. По их словам, процедура вживления микрочипа под кожу является полностью безопасной. Импланты в случае необходимости можно извлечь.

    «Импланты — это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас „под рукой“. Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен», — пояснил представитель Epicenter Ханнес Сджоблад.

    Как уточнили в компании, микрочип может хранить информацию не только о прохождении вакцинации от коронавируса. Имплант может содержать данные документов, проездных билетов или абонементов в спортивный зал.

    Устройство состоит из чипа NFC (Near Field Communications), информацию с которого можно прочесть с помощью любого считывающего устройства. Например, можно использовать NFC-совместимый смартфон. Микрочип вживили себе под кожу уже более шести тысяч жителей Швеции.