Чип и Дейл вернутся на экраны

Компания Disnеy анонсировала выход нового мультсериала о приключениях Чипа и Дейла. Премьера мультика Chip 'n' Dale: Park Life состоится на стриминговой платформе Disney+ уже 28 июля. Об этом сообщили на странице кинокомпании в Twitter.

Над новым мультсериалом про Чипа и Дейла американская компания работала совместно с французской Xilam Animation. Disney уже опубликовал вступительную заставку, которая будет предварять выход новых серий, а их планируется не менее 30, каждая продолжительностью семь минут.

Как можно заметить, в новой версии бурундуки выглядят уже совсем не так, как в оригинальном мультфильме «Чип и Дейл спешат на помощь». И никого спасать в новом мультфильме бурундуки не будут, вместо этого они будут участвовать в «вечной погоне за желудями».

Ранее стало известно о работе Disney+ над сериалом — приквелом «Красавицы и чудовища».