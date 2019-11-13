Чиновницу офиса Зеленского поймали на крупной взятке

Правоохранители задержали главу одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского. Директора подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе лидера страны.

«Сегодня сотрудники НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — прим. ред.) задержали руководителя одного из главных подразделений офиса президента Украины. Этот человек работал в разных департаментах администрации президента с 2005 года», — написала пресс-служба в Facebook.

В сообщении отметили, что для украинского главы не существует «своих» и «чужих». Коррупция в стране должна быть уничтожена, так как чем выше должность взяточника, тем большую опасность его преступления несут государству.

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Как утверждала ранее «Украинская правда», ссылаясь на правоохранительные источники, задержанной оказалась Светлана Кондзеля. Она занимала пост руководителя департамента обеспечения доступа к публичной информации.

По информации издания, чиновница якобы вымогала 300 тысяч долларов. За эту сумму она обещала назначение на должность заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины». Кондзелю задержали после того, как она получила половину денег.