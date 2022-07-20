Чиновница-трансгендер потребовала разрешить подросткам менять пол

Подросткам-трансгендерам из США необходимо выдавать лекарства, блокирующие половое созревание, чтобы в будущем дети могли пройти операцию по смене пола. С таким заявлением выступила заместитель министра здравоохранения и глава корпуса Службы общественного здравоохранения Рэйчел Левин в эфире телеканала MSNBC.

Она напомнила, что сама является трансгендером и до 2011 года биологически была мужчиной.

«Транс-молодежь уязвима. Мы хотим, чтобы кроме заявлений о расширении прав и возможностей их права на лечение гендерной аффирмации не нарушались», — заявила Левин.

Чиновница добавила, что сегодня подростки-трансгендеры подвергаются преследованиям и издевательствам, поэтому сталкиваются с большими проблемами с психическим здоровьем.

Как сообщил Fox News, заявление Левин жестко раскритиковали. Сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл напомнил, что подавляющее большинство подростков перерастают гендерную дисфорию, когда они считают, что не могут определиться с полом.

«Политика „гендерной заботы“ администрации Байдена нанесет детям необратимый вред», — написал он.

По данным СМИ Левин сделала заявление после блокировки Федеральным судом США решения администрации Байдена, которое разрешало трансгендерам пользоваться туалетами и раздевалками в зависимости от их гендерной идентичности.