Чиновница по делам семьи в Малайзии заявила, что женщины хотят, чтобы их били

Замминистра по делам семьи и детства Малайзии Рина Харун заявил, что жены хотят, чтобы их били. А домашнее насилие — это наказание за неправильное поведение.

Об этом сообщил Telegram-канал «НЕБОЖЕНА». По словам Харун, если жена не слушается мужа, он должен сначала поговорить с ней, потом отказаться спать в одной постели. Если эти способы не помогают, то допустимо телесное наказание. При этом бить нужно не больно, а так, чтобы показать, «как сильно он хочет ее изменить».

Также Харун дала советы по общению с мужем. По ее мнению, следует разговаривать с ним только после ужина и молитвы, когда он отдохнул и в хорошем настроении. При этом прежде, чем начать разговор, следует спросить разрешения.

Ранее житель Омска до смерти избил свою жену. Это продолжалось на протяжении восьми часов. Все соседи слышали удары и крики женщины. Они вызвали полицию, но та не смогла попасть в квартиру, так как никто не открыл. Когда соседям удалось вмешаться, женщина была в тяжелом состоянии и позже скончалась в больнице.