Чиновница переименовала улицы города именами мужа и его родни

Чиновница в Египте потеряла работу после того, как переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и нескольких его родственников. На госслужащую пожаловались жители города, но она утверждает, что ее оклеветали.

Женщина занимала пост директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на el-Watan.

По словам губернатора египетской провинции Кальюбия Абдулхамида Хадджана, действия женщины грубо нарушают закон, поскольку решения о названиях улиц принимает народный совет или специальный комитет.

На госслужащую жаловались горожане, но она сама уверяет, что все это клевета. Женщина считает, что так ей мстит один из жителей города по имени Сами Гамаль, который мечтает прославиться. После «кризиса с названиями улиц» этот мужчина предложил переименовать по тому же примеру город Кафр-Шукр в «Город Сами Гамаля». Он объяснил, что таким образом выразил протест.

В феврале окружной административный суд Киева отменил решение городского совета, согласно которому Московскому проспекту хотели присвоить имя украинского националиста Степана Бандеры. Причина судебного решения — иск организации «Общественный контроль и порядок».