Чиновница на Украине наводила порчу на мэра и подбрасывала ему землю с кладбища

В Сумской области Украины чиновницу Роменского горсовета заподозрили в обрядах черной магии. Сотрудница подбрасывала работникам администрации землю с кладбища. После того, как в мэрии ее разоблачили, она уволилась, сообщил ТСН.

Работники мэрии города Ромны в течение нескольких месяцев не могли разоблачить чиновницу, которая наводила на них порчу, пока не изучили записи с камер наблюдения. Они увидели, что землю им подбрасывала начальница отдела кадров.

Мэр Ромен Олег Стогний заявил, что пытался разобраться в ситуации, но предполагаемая колдунья все отрицала и говорила, что видео смонтировали. Когда он вызвал ее к себе и попросил объяснений, та лишь молчала и отводила глаза. Впоследствии женщина сама написала заявление об увольнении.

После этой истории в мэрию на всякий случай позвали священника, чтобы он освятил все кабинеты. Его вся эта ситуация только рассмешила. Он заявил, что на такие бессмысленные поступки не стоит обращать внимания, а подсыпание кладбищенской земли назвал «отголоском языческой культуры».

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