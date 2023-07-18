Мир 18 июля 2023, 14:09 Чиновников США встревожило приближение российского истребителя к американскому самолету над Сирией Politico: российский Су-35 пролетел опасно близко от американского МС-12 в небе над Сирией РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-35 приблизился на опасное расстояние к американскому МС-12 в небе над Сирией. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников США.

Официальные лица Соединенных Штатов указали, что 16 июля Су-35 будто бы пролетел слишком близко к американскому самолету, поэтому четырем членам экипажа МС-12 пришлось пройти через турбулентный след. По словам чиновников, пилоты не могли безопасно управлять самолетом из-за российского истребителя.

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«Последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев, заявили официальные лица США», — написали авторы Politico.

Собеседники издания назвали действия пилота Су-35 новым уровнем небезопасного поведения. Американские чиновники пояснили, что сближение якобы могло привести к аварии или гибели людей.

В начале июля Вооруженные силы США обвинили российских летчиков во вмешательстве в их операцию в Сирии. Американцы заявили, что российские истребители будто бы приблизились к трем БПЛА MQ-9 Reaper. Соединенные Штаты показали на видео фейковую атаку самолетов ВС России на беспилотник.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американские пилоты регулярно нарушают правила полетов в сирийском небе. Соединенные Штаты пытаются отвлечь внимание от этого факта лишенными смысла обвинениями в адрес Вооруженных сил РФ, пояснил дипломат.