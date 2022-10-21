Чиновников Новой Зеландии обязали общаться с жителями на простом языке | 360°

Мир 21 октября 2022, 18:52 Чиновников Новой Зеландии обязали общаться с жителями на простом языке Новый закон в Новой Зеландии обяжет чиновников общаться с жителями простым языком Unsplash

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Парламент Новой Зеландии принял закон, обязывающий государственных чиновников и агентства общаться с жителями на понятном языке, простыми словами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию канцелярии парламента страны.

"Большая часть информации, которую мы, как представители общественности, получаем от правительственных ведомств, написана сложным языком с большим количеством сложных слов, ненужных сокращений и специальных выражений", - подчеркнула депутат парламента Рейчел Бояк.

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В тексте закона поясняется, что использование простого языка облегчает прочтение документов и делает его содержание доступнее, а как следствие - "повышает доверие и прозрачность, обеспечивает справедливость" и увеличивает эффективность работы госслужб.

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Закон "О простом языке" сегодня одобрили представители британского королевского двора. В силу он должен вступить 21 апреля 2023 года. У чиновников есть полгода на то, чтобы изъять из документов специальные термины, ненужные сокращения, бюрократизмы, сложные обороты и научиться составлять документы так, чтобы аудитория их понимала.