Чиновников-лентяев назвали причиной энергокризиса на Украине

Украина продолжает искать виноватых в сложившемся в стране энергокризисе. Теперь на арену вышла Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр. Она заявила, что повинны в сложившейся обстановке ленивые чиновники.

По ее словам, они не озаботились тем, чтобы заранее запасти в стране газ и уголь. Поэтому кризис получился «искусственным», написало издание «Экономика сегодня».

Тимошенко заявила, что ей нужно знать фамилии всех тех чиновников, которые «получили команду» поставить страну «в такую ситуацию». По ее мнению, виноваты в произошедшем «чиновники высокого уровня».

Тимошенко высмеяла этих служителей народа, которые допустили такое со страной, а теперь «стоят на коленях перед Белоруссией».

«И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет −10 градусов и ниже и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы», — подчеркнула она.