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    16 ноября 2021, 12:41

    Чиновники в Никарагуа попали под санкции Канады

    Канадские власти ввели санкции против 11 граждан Никарагуа

    Артур Блянихов

    Под санкции канадских властей попали 11 граждан Никарагуа, передает RT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Канады.

    Канадский МИД объяснил ввод ограничительных мер «продолжающимся нарушением прав человека в Никарагуа». В санкционном список попали председатель Верховного суда Никарагуа Альба Рус Рамос Ванегас и прочие чиновники. В ведомстве отметили, что Канада приветствует аналогичные ограничения, которые ввели Штаты и Британия.