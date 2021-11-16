Чиновники в Никарагуа попали под санкции Канады

Под санкции канадских властей попали 11 граждан Никарагуа, передает RT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Канады.

Канадский МИД объяснил ввод ограничительных мер «продолжающимся нарушением прав человека в Никарагуа». В санкционном список попали председатель Верховного суда Никарагуа Альба Рус Рамос Ванегас и прочие чиновники. В ведомстве отметили, что Канада приветствует аналогичные ограничения, которые ввели Штаты и Британия.