Мир 10 апреля 2023, 06:27 Чиновники предположили, что масштабную утечку секретной информации устроил американец Reuters: чиновники в США допустили подделку попавших в сеть документов РИА «Новости»

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Только американец мог выложить в интернет секретные документы о состоянии украинской ПВО и вовлеченности НАТО в конфликт. Однако их подлинность осталась под вопросом, заявили источники агентства Reuters.

Чиновники начали активное расследование о том, как в соцсети попали сверхсекретные военные и разведывательные документы. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Майкл Малрой заявил, что ко многим из них имели доступ только граждане США, поэтому к утечке может быть причастен американец. В пользу этой версии указал и тот факт, они посвящены слишком большому кругу вопросов — не только конфликту на Украине, но и обстановке в Китае, Африке и на Ближнем Востоке.

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Другие собеседники агентства назвали утечку одним из самых серьезных нарушений безопасности с момента публикации более 700 тысяч бумаг, видео и дипломатических документов на сайте WikiLeaks в 2013 году. Расследование, по их словам, находится на ранней стадии, проверку подлинности пока не проводили.

Два чиновника не исключили, что документы могли подделать. Авторы вброса могли сделать это, чтобы ввести следователей в заблуждение относительно их происхождения, или распространить ложную информацию для удара по интересам безопасности США.

Об утечке информации рассказала газета The New York Times. В документах конца февраля — начала марта шла речь о катастрофическом положении украинских сил в Артемовске, истощенной системе ПВО и планах НАТО поддержать Вооруженные силы Украины.