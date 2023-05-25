Мир 25 мая 2023, 14:22 Чиновники офиса Зеленского запутались в сроках контрнаступления Замглавы офиса Зеленского Жовква опроверг слова Подоляка о начале контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска перейдут в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение от стран-союзников. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Таким образом он опроверг слова советника офиса президента Михаила Подоляка, что контрнаступление идет уже несколько дней.

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«Подготовка к контрнаступлению продолжается», — заявил Жовква.

Он пояснил, что ВСУ продолжают получать дальнобойную артиллерию, боевые танки и боеприпасы для предстоящих боев. Чиновник добавил, что военные перейдут в атаку, как только получат все необходимое.

Подоляк ранее заявил, что контрнаступление уже началось и представляет не единую атаку, а разрозненные боевые действия на всей линии соприкосновения длинной 1,5 тысячи километров.

Он добавил, что ВСУ намерены нанести удары по российской территории в границах 1991 года. Фактически он признал подготовку ударов по Крыму и новым регионам.