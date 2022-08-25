Чиновника из Харькова уволили за отдых в Ницце

Мэр Харькова Игорь Терехов уволил директора департамента земельных отношений городской администрации Сергея Колесника, сообщило украинское издание «Страна.ua». Поводом для прекращения трудовых отношений стала публикация работником фотографий с отдыха в Ницце.

«Это цинизм и хамство! Он уволен!» — прокомментировал ситуацию градоначальник.

Ранее Колесник съездил отдохнуть за границу. Он побывал в Ницце и поделился снимками с друзьями в социальных сетях. Чиновник позировал на фоне местных достопримечательностей, а также красовался рядом с дорогими автомобилями. Мэр Харькова тут же отреагировал на скандал и пообещал уволить сотрудника, если факты подтвердятся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях. По мнению украинского политолога Александра Дудчака, это не решит проблемы действующей власти. Эксперт заявил, что президент уволил руководителей местных отделений СБУ из-за того, что те не выполняют поставленные руководством задачи.