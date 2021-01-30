Чиновника аппарата президента Киргизии заподозрили в вымогательстве взятки

В Киргизии задержали заведующего отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулова. Его подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«В рамках проводимой работы по выявлению, <...> преступлений коррупционной направленности в органах госвласти КР, АКС ГКНБ КР выявлен факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отдела информационной политики аппарата президента КР», — передало РИА «Новости» сообщение представителя ведомства.

В пресс-службе уточнили, что задержанный злоупотреблял должностным положением, чтобы материально обогатиться. Для этого он вымогал крупную сумму денег у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о его назначении.

В отношении Нургазы Анаркулова возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Он доставлен в Главное следственное управление ГКНБ.

Два дня назад избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально занял пост главы государства. Досрочные президентские выборы и референдум состоялись 10 января.