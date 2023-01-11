11 января 2023, 09:00
Чиновник в Швейцарии столкнулся с потоком негатива из-за слов о беженцах с Украины
Luzerner Zeitung: власти Швейцарии обвинили главу соцведомства Графа в расизме
Глава департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф подвергся обвинениям в расизме из-за высказываний об украинских беженцах. Об этом сообщили журналисты местного издания Luzerner Zeitung.
Ранее Граф заявил, что такие гости Швейцарии порой бывают куда более требовательны по сравнению с коллегами по несчастью из других стран. Также он отметил, что в случае неприятных ситуаций на родине первыми приезжают далеко не бедные граждане. По его мнению, это вызывает вопрос у населения принимающей страны.
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Коллеги Графа возмутились такому мировосприятию главы социального департамента.
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«Заведомо негативные обобщения», — прокомментировал депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии «Зеленые».
Однако этот чиновник не ограничился обвинением. Он запросил у местного правительства информацию о положении украинских беженцев в Люцерне. Кроме того, Фрай решил выяснить количество гостей города из восточноевропейской страны, у которых есть машина и при этом сохранена социальная помощь.
Украина
Швейцария
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