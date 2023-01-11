Мир 11 января 2023, 09:00 Чиновник в Швейцарии столкнулся с потоком негатива из-за слов о беженцах с Украины Luzerner Zeitung: власти Швейцарии обвинили главу соцведомства Графа в расизме РИА «Новости»

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Глава департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф подвергся обвинениям в расизме из-за высказываний об украинских беженцах. Об этом сообщили журналисты местного издания Luzerner Zeitung.

Ранее Граф заявил, что такие гости Швейцарии порой бывают куда более требовательны по сравнению с коллегами по несчастью из других стран. Также он отметил, что в случае неприятных ситуаций на родине первыми приезжают далеко не бедные граждане. По его мнению, это вызывает вопрос у населения принимающей страны.

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Коллеги Графа возмутились такому мировосприятию главы социального департамента.

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«Заведомо негативные обобщения», — прокомментировал депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии «Зеленые».

Однако этот чиновник не ограничился обвинением. Он запросил у местного правительства информацию о положении украинских беженцев в Люцерне. Кроме того, Фрай решил выяснить количество гостей города из восточноевропейской страны, у которых есть машина и при этом сохранена социальная помощь.