28 мая 2023, 13:57
Чиновник в Индии осушил дамбу ради смартфона
Би-би-си: индийский чиновник Вишвас осушил дамбу ради утонувшего смартфона
Правительственный чиновник в Индии Раджеш Вишвас пошел на отчаянные меры из-за утери смартфона в дамбе Херкатта в штате Чхаттисгарх, приказав осушить ее. Об этом сообщила Би-би-си.
По данным источника, Вишвас делал селфи и случайно выронил мобильник в воду. После этого местные водолазы весь день пытались найти дорогостоящий телефон, но не смогли.
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Вишвас вызвал на место дизельный насос и в течение трех дней откачивал воду из дамбы. Он объяснил, что в смартфоне находилась секретная правительственная информация.
В итоге с дамбы сбросили порядка двух миллионов литров воды, которых хватило бы для полива как минимум шести квадратных километров сельскохозяйственных земель.
Чиновник отказался признать претензии в злоупотреблении полномочиями, отметив, что слитая вода была все равно негодной для использования.
Сохранил ли работоспособность поднятый со дна дамбы мобильник, неизвестно.
Индия
Смартфоны
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