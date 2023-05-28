Мир 28 мая 2023, 13:57 Чиновник в Индии осушил дамбу ради смартфона Би-би-си: индийский чиновник Вишвас осушил дамбу ради утонувшего смартфона Википедия

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Правительственный чиновник в Индии Раджеш Вишвас пошел на отчаянные меры из-за утери смартфона в дамбе Херкатта в штате Чхаттисгарх, приказав осушить ее. Об этом сообщила Би-би-си.

По данным источника, Вишвас делал селфи и случайно выронил мобильник в воду. После этого местные водолазы весь день пытались найти дорогостоящий телефон, но не смогли.

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Вишвас вызвал на место дизельный насос и в течение трех дней откачивал воду из дамбы. Он объяснил, что в смартфоне находилась секретная правительственная информация.

В итоге с дамбы сбросили порядка двух миллионов литров воды, которых хватило бы для полива как минимум шести квадратных километров сельскохозяйственных земель.

Чиновник отказался признать претензии в злоупотреблении полномочиями, отметив, что слитая вода была все равно негодной для использования.

Сохранил ли работоспособность поднятый со дна дамбы мобильник, неизвестно.