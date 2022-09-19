Чиновник НАТО с надписью «Топчу русню» на носках начал оправдываться | 360°

Мир 19 сентября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Viber Чиновник НАТО с надписью «Топчу русню» на носках начал оправдываться Чиновник НАТО Сартс пояснил за надпись на носках «Топчу русню» РИА «Новости»

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Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню» на щиколотках. Сейчас он оправдывается, что под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение». Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

«Русня — люди, которые верят в свое „особое“ право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе», — сказал Сартс.

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Сюда же он добавил людей, которые «стараются скрыть преступления» и «делают вид, что ничего не происходит, несмотря на все факты».

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Русофобская риторика и провокации присутствуют у прибалтийских политиков. Это и битва с памятниками, и визовые вопросы, и запреты телеканалов. Такие действия имеют самое простое объяснение. Публицист Анастасия Миронова считает, что им просто нужно выбить из власти русских.

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