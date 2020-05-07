Чиновник из Минкультуры Украины выступил против «культа Победы»

Глава Украинского института национальной памяти, находящегося в ведении Минкультуры страны, выступил против «культа Победы». Он объяснил это тем, что украинцы во время Второй мировой войны воевали за чужие интересы. Видеоролик доступен на странице института в YouTube.

«Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда — друг против друга», — заявил Антон Дробович. По его мнению, важно помнить и чествовать подвиг ветеранов войны, но не нужно делать из этого триумф победителей над побежденными.

«Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его», — подчеркнул представитель Минкультуры Украины.

Украинский институт национальной памяти Украины создали в 2014 году. Основная задача организации — усилить внимание общества к истории страны.