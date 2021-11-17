Чилийский сенат не одобрил импичмент президента страны
Обвинение против президента Чили Пиньеры отклонили в сенате
Сенат Чили отклонил обвинение против президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщил RT.
Сторонники импичмента президента заподозрили его в коррупции. В результате они не набрали нужного количества голосов для отставки Пиньеры.
«За отсутствием кворума палата сената отклонила конституционное обвинение против Пиньеры», — говорится в Twitter сената Чили.
За импичмент проголосовали 22 человека, а необходимо 29, поэтому его отклонили.