Чилийский сенат не одобрил импичмент президента страны

Сенат Чили отклонил обвинение против президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщил RT.

Сторонники импичмента президента заподозрили его в коррупции. В результате они не набрали нужного количества голосов для отставки Пиньеры.

«За отсутствием кворума палата сената отклонила конституционное обвинение против Пиньеры», — говорится в Twitter сената Чили.

За импичмент проголосовали 22 человека, а необходимо 29, поэтому его отклонили.