facebook_pixel
    17 ноября 2021, 15:05

    Чилийский сенат не одобрил импичмент президента страны

    Обвинение против президента Чили Пиньеры отклонили в сенате

    Дарья Морозова

    Сенат Чили отклонил обвинение против президента страны Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщил RT.

    Сторонники импичмента президента заподозрили его в коррупции. В результате они не набрали нужного количества голосов для отставки Пиньеры.

    «За отсутствием кворума палата сената отклонила конституционное обвинение против Пиньеры», — говорится в Twitter сената Чили.

    За импичмент проголосовали 22 человека, а необходимо 29, поэтому его отклонили.