Чилийская прокуратура выяснит обстоятельства гибели 23 человек во время демонстраций
В Чили во время акций протеста погибли 23 человека. Правоохранители расследуют обстоятельства их смерти, передает ИА Nation News со ссылкой на прокуратуру республики.
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По данным информагентства, массовые протесты охватили Чили в начале октября из-за повышения стоимости проезда в метро, невысоких зарплат, роста тарифов, а также из-за низкого качества медицинских услуг и недоступности хорошего образования.
Поначалу демонстрации носили мирный характер, однако в середине месяца начались погромы и столкновения со стражами порядка. Властям некоторых городов пришлось ввести режим чрезвычайного положения, который отменили в минувшее воскресенье.