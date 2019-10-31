Чилийская прокуратура выяснит обстоятельства гибели 23 человек во время демонстраций

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за акций протеста Подробнее

По данным информагентства, массовые протесты охватили Чили в начале октября из-за повышения стоимости проезда в метро, невысоких зарплат, роста тарифов, а также из-за низкого качества медицинских услуг и недоступности хорошего образования.

Поначалу демонстрации носили мирный характер, однако в середине месяца начались погромы и столкновения со стражами порядка. Властям некоторых городов пришлось ввести режим чрезвычайного положения, который отменили в минувшее воскресенье.