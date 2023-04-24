Мир 24 апреля 2023, 09:55 Четырехсторонняя встреча по Сирии пройдет в Москве Министры обороны и главы разведки России, Турции, Сирии и Ирана встретятся в Москве РИА «Новости»

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В Москве 25 апреля обсудят обстановку в Сирии. На встречу приедут министры обороны и начальники разведки Турции, Ирана, самой Сирии и России, сообщил в эфире телеканала TRT глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Предыдущая встреча, но в трехстороннем формате, прошла 28 декабря. Министр сказал, что участники договорились продолжить переговоры и пригласить за стол представителей Ирана. Министры обороны и начальники разведки четырех стран вновь соберутся в Москве 25 апреля, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

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«Наша цель — решить проблемы здесь путем переговоров и как можно скорее обеспечить мир и спокойствие в регионе», — сказал он.

Хулуси Акар выразил надежду, что результатом встречи станут «некоторые позитивные сдвиги». Он добавил, что Турция не попросит сирийских беженцев немедленно вернуться на родину — они сделают это добровольно, безопасно и после выполнения необходимых условий.

Ранее с 10 апреля на май перенесли встречу министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции. Посол России в Дамаске Александр Ефимов предупредил, что все вопросы не удастся решить за один или несколько раундов переговоров.