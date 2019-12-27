Среди пострадавших при крушении самолета Fokker-100 авиакомпании Веk Аir в Алма-Ате есть малыши четырех и девяти месяцев. Всего медики оказывают помощь шести детям.

Telegram-канал «Раньше всех» опубликовал список раненых. Согласно нему, пострадали четырехмесячный и девятимесячный малыши, годовалый ребенок, а также дети трех, пяти и восьми лет. У большинства из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

По данным пресс-службы аэропорта Алма-Аты к настоящему времени медики оказали помощь 60 пострадавшим. Представители авиагавани опубликовали список этих людей.

Между тем, данные о погибших и пострадавших разнятся. Мэрия Алма-Аты сообщила о 14 погибших и 35 пострадавших. Из них 22 человека находятся в тяжелом состоянии. Однако в Комитете по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (КЧС РК) «360» предоставили другие данные.

«По предварительной информации, девять погибших и девять пострадавших, в том числе шестеро детей» — заявил пресс-секретарь КЧС РК Нурсултан Нурахметов.

Рано утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Веk Аir в Алма-Ате потерпел крушение при взлете из аэропорта в Алма-Ате. Он выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 100 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших и пообещал разобраться в причинах трагедии, а также наказать виновных. Расследованием займется специальная комиссия. После катастрофы все полеты самолетов Bek Air приостановлены.