05 февраля 2024, 13:57
Четырехлетняя Зара Шифр стала самой юной путешественницей, добравшейся до базового лагеря Эвереста
Четырехлетняя Зара Шифр успешно добралась до базового лагеря Эвереста, который находится на высоте 5300 метров над уровнем моря. Она стала самой юной путешественницей в мире, передала «Вечерняя Москва».
Девочку сопровождали ее папа Давид и семилетний брат Саша. На всем пути глава семейства тщательно следил за состоянием здоровья детей и регулярно проверял сатурацию легких. По словам отца, лучше всех подъем перенесла именно Зара.
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«За 18 дней подъема до лагеря она обогнала почти всех из сотни взрослых альпинистов», — отметил Давид Шифр.
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Эверест
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