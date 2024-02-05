Мир 05 февраля 2024, 13:57 Четырехлетняя Зара Шифр стала самой юной путешественницей, добравшейся до базового лагеря Эвереста

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Четырехлетняя Зара Шифр успешно добралась до базового лагеря Эвереста, который находится на высоте 5300 метров над уровнем моря. Она стала самой юной путешественницей в мире, передала «Вечерняя Москва».

Девочку сопровождали ее папа Давид и семилетний брат Саша. На всем пути глава семейства тщательно следил за состоянием здоровья детей и регулярно проверял сатурацию легких. По словам отца, лучше всех подъем перенесла именно Зара.

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«За 18 дней подъема до лагеря она обогнала почти всех из сотни взрослых альпинистов», — отметил Давид Шифр.