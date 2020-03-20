Четырех заключенных повесили за изнасилование студентки в Индии

Насильников студентки приговорили к смертной казни в Индии. Четырех мужчин повесили в тюрьме Тихар за надругательство и убийство девушки в 2012 году.

Перед исполнением приговора заключенные провели в тюрьме в Дели семь лет, пишет NDTV. Преступников должны были повесить еще 22 января, но защита подавала в суд различные ходатайства. В итоге приговор откладывался трижды. На четвертый раз, утром 20 марта, Акшай Тхакура, Паван Гупта, Винай Шарма и Мукеш Сингх были казнены.

Перед этим президент Индии Рам Натх Ковинд отклонил просьбу о помиловании Гупты. Заключенные исчерпали все свои возможности по помилованию.

Групповое изнасилование и убийство 23-летней студентки-парамедика стало одним из самых громких дел в Индии. В 2012 году она стала жертвой шести мужчин, которые напали на нее в автобусе. После жестокого избиения в Нью-Дели девушка попала в больницу в Сингапуре. Врачам не удалось ее спасти.

Правоохранители завели уголовное дело. Насильников нашли и арестовали. Один из них был несовершеннолетним, поэтому его отпустили через три года из исправительной колонии. Еще одного заключенного нашли мертвым в камере. Остальные провели в тюрьме семь лет до дня смертной казни. Дело студентки стали называть «делом Нирбхайи», что в переводе означает бесстрашная.