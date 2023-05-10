Мир 10 мая 2023, 16:36 Четырех подозреваемых в подготовке терактов задержали в Белоруссии Канал ОНТ: четырех человек задержали в Белоруссии по делу о подготовке терактов РИА «Новости»

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Четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 29 лет задержали в Белоруссии по делу о подготовке терактов. Об этом сообщил местный телеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

По данным ОНТ, среди задержанных оказались две девушки, одной из которых 24 года, а второй — 29 лет. Кроме того, подозреваемыми по делу стали 23- и 29-летний мужчины.

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«Всем фигурантам дела нет еще и 30 лет! Молодежь, которую просто использовали! Но они понимали, во что ввязались», — указали в публикации.

Задержанным грозит серьезное наказание вплоть до смертной казни, уточнил ОНТ. По информации телеканала, взрывные устройства для совершения терактов замаскировали под бытовые приборы и доставили из другой страны.

В Белоруссии их получили разные люди, которым дали задание забрать опасные предметы и не задавать лишних вопросов.

Ранее глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что серию терактов планировали в стране 8 мая и на День Победы. Следы заказчиков преступлений ведут на Украину.