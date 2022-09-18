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Неблагонадежных граждан Запорожья начали выдворять на Украину

Власти Запорожской области выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан

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Власти Запорожской области выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан, которых уличили в подрывной деятельности. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства региона.

«В субботу с территории Запорожской области выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду», — сказал силовик РИА «Новости».

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По его словам, диверсанты хотели сорвать учебный процесс в школах Мелитопольского района. Кроме того, они мешали контактам местных жителей с военно-гражданской администрацией.

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Один из неблагонадежных граждан планировал организовать несанкционированные митинги и финансировал СМИ, пропагандирующие терроризм. Другой пытался дестабилизировать общественную безопасность.

ВСУ перебросили рекордное количество частей к линии соприкосновения в Запорожской области. Выросла и частота обстрелов территории ЛНР, а линия фронта приблизилась к границам республики. Украина пока что не рискнет наступать. Но российская армия готова к любому развитию событий.

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