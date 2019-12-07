Четырех насильников застрелили на следственном эксперименте в Индии. Их смерть отмечают танцами

Индийские полицейские застрелили четырех насильников после того, как вывезли их на следственный эксперимент. Маньяки должны были повторно разыграть зверское убийство женщины-ветеринара. Но почему-то умерли «под перекрестным огнем». После этого местные индусы начали петь, танцевать, раздавать детям сладости и взрывать петарды.

Как рассказали сотрудники индийской полиции, они отвезли маньяков в поле, где преступники до того изнасиловали и задушили вчетвером 26-летнюю женщину. Обугленные останки жертвы были найдены под мостом в городе Шаднагар, на окраине Хайдарабада. Полицейские утверждают, что насильники хотели отобрать у них оружие — вот и пришлось обороняться.

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«При этом все четверо обвиняемых погибли. Два полицейских получили ранения», — сказал заместитель комиссара полиции в Шамшабаде Пракаш Редди.

Новость, что маньяки мертвы, в Индии встретили ликованием. Люди зажигали фейерверки и петарды, плясали, пели и раздавали детям сласти. Мать погибшей ограничилась фразой: «Справедливость восторжествовала». Ее слова привел сайт The Sun.

«Душа моей дочери сейчас в мире. Я не верила, что мы добьемся справедливости. Ни одна другая девушка не должна испытывать то, что перенесла моя дочь», — добавила мать погибшей девушки.

По ее мнению, индийское законодательство в части наказания за сексуальные преступления очень несовершенен. Наказание должно быть более строгим.

Гибель 26-летней девушки в результате изнасилования четырьмя маньяками — не первый случай смертельного насилия за последнее время. Так, в округе Уннао штата Уттар-Прадеш изнасиловали, а потом убили и сожгли девушку. В другом штате — Бихар — девочку-подростка, предположительно, изнасиловали и убили. Потом ее сожгли.