Четырех насильников застрелили на следственном эксперименте в Индии. Их смерть отмечают танцами
Как рассказали сотрудники индийской полиции, они отвезли маньяков в поле, где преступники до того изнасиловали и задушили вчетвером 26-летнюю женщину. Обугленные останки жертвы были найдены под мостом в городе Шаднагар, на окраине Хайдарабада. Полицейские утверждают, что насильники хотели отобрать у них оружие — вот и пришлось обороняться.
Жених с другом изнасиловали и сожгли девушку в Индии. Остальным жертвам посоветовали заготовить презервативыПодробнее
«При этом все четверо обвиняемых погибли. Два полицейских получили ранения», — сказал заместитель комиссара полиции в Шамшабаде Пракаш Редди.
Новость, что маньяки мертвы, в Индии встретили ликованием. Люди зажигали фейерверки и петарды, плясали, пели и раздавали детям сласти. Мать погибшей ограничилась фразой: «Справедливость восторжествовала». Ее слова привел сайт The Sun.
«Душа моей дочери сейчас в мире. Я не верила, что мы добьемся справедливости. Ни одна другая девушка не должна испытывать то, что перенесла моя дочь», — добавила мать погибшей девушки.
По ее мнению, индийское законодательство в части наказания за сексуальные преступления очень несовершенен. Наказание должно быть более строгим.
Гибель 26-летней девушки в результате изнасилования четырьмя маньяками — не первый случай смертельного насилия за последнее время. Так, в округе Уннао штата Уттар-Прадеш изнасиловали, а потом убили и сожгли девушку. В другом штате — Бихар — девочку-подростка, предположительно, изнасиловали и убили. Потом ее сожгли.