Мир 25 августа 2023, 17:36 Четырех латвийцев задержали по подозрению в связях с Россией LSM.lv: четырех жителей Латвии задержали по подозрению в связях с Россией Freepik

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Служба государственной безопасности Латвии задержала четырех местных жителей по подозрению в связях с Россией. Об этом сообщил сайт LSM.lv.

Уголовное дело возбудили еще в начале августа за «оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики». Задержанные якобы осуществляли какую-то деятельность, угрожающую безопасности страны и ее жителей, по «поручению ФСБ России». По делу уже прошли следственные действия на 14 объектах в Риге и других латвийских городах, профильные ведомства изучили множество документов и носителей информации. На связанных с задержанными объектах нашли устройства, которые якобы могли использоваться для незаконной деятельности.

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Троих подозреваемых взяли под стражу, четвертому запретили выезжать из страны. Кроме того, от него потребовали предоставлять властям информацию о смене места жительства.

Ранее в Латвии задержали шеф-редактора издания «Sputnik Литва» Марата Касема, приехавшего по семейным обстоятельствам. Его отпустили из тюрьмы под подписку лишь через несколько месяцев.