Четырех человек обнаружили в районе исчезновения круизного лайнера в Японии

Спасатели обнаружили четырех человек в районе исчезновения круизного судна Kazu 1 на севере Японии. Все они находятся без сознания. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телекомпании, три человека были найдены в море в районе полуострова Сиретоко, позже еще один человек был обнаружен в скалистой местности на оконечности мыса полуострова. Все они находились без сознания и были госпитализированы.

Туристическое судно Kazu 1 утром 23 апреля вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось к поселку Сяри, где находятся живописные водопады. По имеющимся данным, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, а также два члена экипажа.

Через некоторое время с корабля поступил сигнал бедствия. Из него следовало, что в носовую часть судна начала поступать вода. Затем экипаж сообщил, что у лайнера возник крен на 30 градусов, после чего связь прервалась.

В сообщении с Kazu 1 также передавалось, что все пассажиры надели спасательные жилеты.

К предполагаемому месту нахождения корабля были направлены два вертолета и патрульные суда. На месте аварии они никого не обнаружили. Позже к ним присоединились служащие сил самообороны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.